Инвалид умер после жестокого избиения 15-летним подростком

В Карелии скончался 22-летний инвалид, который был жестоко избит 15-летним подростком, заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем Telegram-канале. Он отметил, что для спасения предпринимались все усилия.

К сожалению, несмотря на все наши усилия, пострадавший 22-летний парень из Беломорска скончался сегодня утром в 08:45. Жизнь сочетает крайности: любить людей, но быть равнодушным; творить добро и ждать зла; надеяться на лучшее, но ожидать худшего. Царствие Небесное, — написал министр.

Инцидент произошел 31 октября в Беломорске. Несовершеннолетний заманил молодого человека с ограниченными возможностями в свою квартиру и подверг его систематическим издевательствам и физическому насилию. Подросток уже арестован и содержится под стражей. Медики на протяжении нескольких дней боролись за жизнь пострадавшего, который находился в коме после нападения.

