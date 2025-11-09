Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 16:31

Инвалид умер после жестокого избиения 15-летним подростком

В Карелии скончался избитый подростком 22-летний инвалид

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Карелии скончался 22-летний инвалид, который был жестоко избит 15-летним подростком, заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем Telegram-канале. Он отметил, что для спасения предпринимались все усилия.

К сожалению, несмотря на все наши усилия, пострадавший 22-летний парень из Беломорска скончался сегодня утром в 08:45. Жизнь сочетает крайности: любить людей, но быть равнодушным; творить добро и ждать зла; надеяться на лучшее, но ожидать худшего. Царствие Небесное, — написал министр.

Инцидент произошел 31 октября в Беломорске. Несовершеннолетний заманил молодого человека с ограниченными возможностями в свою квартиру и подверг его систематическим издевательствам и физическому насилию. Подросток уже арестован и содержится под стражей. Медики на протяжении нескольких дней боролись за жизнь пострадавшего, который находился в коме после нападения.

Ранее в Москве на Ленинградском проспекте мужчину в инвалидном кресле сбил автомобиль Peugeot, отбросив его на встречную полосу, где произошел повторный наезд автомобиля Toyota. Пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия медицинской помощи.

инвалиды
Карелия
подростки
несовершеннолетние
