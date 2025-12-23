В Британии запретят классический способ приготовления лобстеров В Британии запретят варить лобстеров и крабов живыми

Приготовление живых лобстеров и крабов в кипящей воде будет запрещено в Англии как недопустимый метод умерщвления, передает газета The Guardian. Запрет будет основан на законе, принятом в 2022 году, который признал декаподов (омаров, крабов, лангустов) и головоногих (осьминогов) разумными существами.

Со вступлением нормы в силу для приготовления этих морепродуктов потребуется предварительное оглушение. Допустимыми методами будут признаны заморозка или использование специального устройства для электрошока.

Таким образом, Великобритания присоединится к ряду стран, включая Швейцарию, Норвегию и Новую Зеландию, где подобная практика уже запрещена. Это изменение затронет рестораны, рыбные рынки и пищевую промышленность, которым придется адаптировать свои процессы.

Однако грядущее нововведение уже вызвало критику со стороны владельцев ресторанов. Как сообщает газета Daily Mail, они указывают, что запрет увеличит их расходы в и без того сложной экономической ситуации. Стоимость необходимого оборудования — устройства для электрошока — составляет около 3,5 тыс. фунтов стерлингов (около 370 тыс. рублей).

