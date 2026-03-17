Число штрафов по ОСАГО ограничат в России Госдума приняла закон об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, по которому штраф за управление транспорта без полиса ОСАГО будет выписываться только раз в сутки, сообщает РИА Новости. Решение касается всех видов фиксации нарушений.

Сначала предполагалось, что изменения коснутся штрафов, которые выписываются фиксации нарушения камерами. Известно, что сейчас по закону водитель без полиса ОСАГО может заново привлекаться к ответственности при работе каждой из камер.

За отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 3-5 тыс. рублей. Недавно принятый Госдумой закон вводит ограничение на однократное привлечение к административной ответственности за вождение без страховки в течение суток после первого обнаружения этого нарушения. Закон начнет действовать с момента его официального опубликования.

