17 марта 2026 в 14:19

Число штрафов по ОСАГО ограничат в России

Госдума приняла закон об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, по которому штраф за управление транспорта без полиса ОСАГО будет выписываться только раз в сутки, сообщает РИА Новости. Решение касается всех видов фиксации нарушений.

Сначала предполагалось, что изменения коснутся штрафов, которые выписываются фиксации нарушения камерами. Известно, что сейчас по закону водитель без полиса ОСАГО может заново привлекаться к ответственности при работе каждой из камер.

За отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 3-5 тыс. рублей. Недавно принятый Госдумой закон вводит ограничение на однократное привлечение к административной ответственности за вождение без страховки в течение суток после первого обнаружения этого нарушения. Закон начнет действовать с момента его официального опубликования.

Ранее юрист подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун сообщила, что медосвидетельствование водителей на состояние опьянения включает несколько этапов. Первичную проверку на дороге с помощью алкотестера проводит инспектор при наличии явных признаков опьянения. Отказ от любого из этапов процедуры грозит лишением прав.

Госдума
ОСАГО
законы
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военкор объяснил значимость освобождения Калеников в ДНР
Мэр с охотничьим карабином хотел прострелить пах школьнику? Дело из ХМАО
В ОП предложили перевести на удаленку одну категорию граждан
«Специалисты» с болгаркой украли у девушки 106 млн рублей
В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты
В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних
Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
