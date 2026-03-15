Россиянам объяснили процедуру проверки водителей на опьянение Юрист Браун: проверка водителей на опьянение состоит из двух этапов

Медосвидетельствование водителей на состояние опьянения включает два этапа, и отказ от любого из них грозит лишением прав, заявила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Первичную проверку на дороге с помощью алкотестера инспектор проводит при наличии явных признаков опьянения, таких как запах алкоголя или невнятная речь.

Ранее юрист Виктор Скрипченко сообщил, что новые экспресс-тесты, определяющие алкоголь и наркотики по выдоху и слюне, упростят и ускорят проверку водителей. По прогнозам эксперта, такие приборы окажутся эффективнее обычного алкометра.

Кроме того, представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя из Иркутска, скрывшегося с места ДТП, у которого уровень алкоголя в организме превышал норму почти в 28 раз. По ее словам, результаты проверки на алкотестере шокировали даже опытных правоохранителей.