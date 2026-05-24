В реке Лиахви в Южной Осетии нашли тело женщины

В горной реке Лиахви в Южной Осетии нашли тело женщины, передает Telegram-канал «112». По данным журналистов, тело найдено примерно в 35 км от места, где гражданка упала в воду.

Поисково-спасательная операция проводилась с 21 мая. Как пишут журналисты, несчастный случай с 52-летней Анной Тиц произошел ночью в селе Згубир Дзауского района. Женщину унесло быстрым течением.

Ранее сообщилось, что пропавшая являлась известным режиссером. Накануне инцидента она презентовала в Цхинвале свой документальный фильм об осетинских участниках специальной военной операции. Ситуацию взял под личный жесткий контроль президент республики Алан Гаглоев.

До этого на открытом участке реки Томи в Кемеровской области нашли тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лед вместе со старшим братом в декабре 2025 года. Останки ребенка обнаружили примерно в семи километрах от поселка Усть-Нарык.

Кроме того, тело ребенка было найдено в реке Пышме в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. По информации ведомства, останки несовершеннолетнего 2013 года рождения обнаружены под городом Сухой Лог. Ведется расследование.