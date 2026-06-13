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13 июня 2026 в 16:28

Хуснуллин доложил Путину о ситуации с промышленностью в новых регионах

Хуснуллин: промышленность в новых регионах России восстанавливается

Владимир Путин и Марат Хуснуллин Владимир Путин и Марат Хуснуллин Фото: kremlin.ru
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Работа промышленных предприятий в новых российских регионах восстанавливается, также развивается аграрный сектор, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в докладе президенту Владимиру Путину на совещании о развитии воссоединенных субъектов, проходившем в режиме видеоконференции. По словам зампреда правительства, которые приводит сайт Кремля, экономическое развитие остается ключевой задачей, определяющей будущее как этих территорий, так и всей страны в целом.

Как вы уже отметили, восстанавливается работа промышленных предприятий и все больше продукции производится в этих регионах, интегрируется в нашу общую российскую систему экономики, — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее из данных Росстата стало известно, что в январе — апреле 2026 года российское промышленное производство выросло в объемах на 0,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В апреле текущего года индекс промпроизводства оказался на 1,9% выше, чем в апреле 2025-го, однако относительно марта 2026 года зафиксировано падение на 4,1%.

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что процесс автоматизации производства в стране необходимо форсировать. По мнению парламентария, отечественная экономика не должна находиться в зависимости ни от демографических показателей, ни от геополитической обстановки.

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Владимир Путин
Марат Хуснуллин
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