20 мая 2026 в 10:53

Миронов рассказал, какой дефицит тормозит экономику России

Депутат Миронов призвал ускорить роботизацию труда в России

Сергей Миронов
Роботизацию труда в РФ необходимо ускорить, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, российская экономика не должна зависеть ни от демографии, ни от геополитики.

Не надо учить бизнес нанимать сотрудников и формировать график, он сам все умеет. Это Миноэкономразвития должно создавать условия для автоматизации и роботизации производств, чтобы экономика не зависела ни от демографии, ни от геополитики. Никакой нехватки кадров в стране нет. У нас дефицит автоматизации. От ведущих стран мы отстаем по уровню производительности труда. Также по степени автоматизации и роботизации в три-пять раз, в легкой промышленности и машиностроении — в 10–11 раз. Задача Минэкономразвития — ликвидировать этот унизительный разрыв, а не раздавать бизнесу и населению сомнительные советы, — высказался Миронов.

Он отметил, что в России есть собственные производители промышленных роботов и станков с числовым программным управлением, которых в первую очередь необходимо поддерживать. Депутат добавил, что сейчас бизнес ждет семикратного роста рынка робототехники к 2030 году.

В нашей стране есть производители промышленных роботов и станков ЧПУ. Их нужно поддержать в первую очередь. С начала СВО производство промышленных роботов в России выросло со 120 до 700 штук за два года, пока ЦБ не принялся «охлаждать» экономику. Сейчас бизнес ждет семикратного роста рынка робототехники в России к 2030 году. А что делает для этого Минэкономразвития, какие создает условия для роста производительности труда? Пока я вижу только оторванные от реальности красивые отчеты, которые под началом министерства рисует Росстат. Наша фракция требует от главы ведомства Максима Решетникова конкретных шагов по развитию станкостроения и робототехники, — заключил Миронов.

Ранее заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев заявил, что роботы не смогут заменить людей в сфере топливной энергетики. Он отметил, что цифровые решения будут интегрированы в работу сотрудников.

