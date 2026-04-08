Замминистра энергетики ответил, могут ли роботы заменить людей

Замминистра Шереметцев: роботы не смогут заменить людей в сфере энергетики

Роботы не смогут заменить людей в сфере топливной энергетики, заявил «ФедералПресс» заместитель министра энергетики Российской Федерации Эдуард Шереметцев. Он отметил, что цифровые решения будут интегрированы в работу сотрудников.

Роботы не заменят человека. Их заменят люди, которые умеют эффективно работать с технологиями. В этой связи особое значение приобретает подготовка кадров нового поколения, обладающих как инженерной базой, так и цифровыми компетенциями, — рассказал Шереметцев.

По словам замминистра, в 2022 году 25% компаний использовали технологии ИИ, к концу 2025 года эта цифра составила 58%. Он подчеркнул, что ИИ помогает увеличивать межремонтный период, предотвращать аварии, сокращать время на разработку месторождений и прогнозировать выработку.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России вскоре стартует серийный выпуск роботизированного комплекса, предназначенного для щадящих хирургических вмешательств. Разработка уже получила регистрационное удостоверение, и теперь ее создатели готовятся к запуску на производственных мощностях.