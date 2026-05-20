В России составили типичный портрет нападающих на школы подростков МВД России: подростки из внешне благополучных семей чаще нападают на школы

Подростки, совершившие нападение на учебное заведение, чаще всего из внешне благополучных, полных семей, заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов. По его словам, которые передает ТАСС, обычно такие дети исправно посещают школы и учатся удовлетворительно.

Занятия практически не пропускают. Характеризуются положительно учителями. На учетах <...> не стоят, не имеют конфликтов со сверстниками, поэтому находятся вне поля зрения системы профилактики, — уточнил Богданов.

Он добавил, что иногда родители сами работают в педагогической сфере или даже являются сотрудниками правоохранительных органов. По последним данным, в 2025 году ученики совершили 11 нападений на сверстников и педагогов общеобразовательных организаций в девяти субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют разработать механизм, который ограничит распространение материалов, описывающих нападения на школы, а также сцены насилия с участием детей. Согласно инициативе, запрет будет распространяться на региональные СМИ и сообщества в соцсетях.