Появилась жуткая информация об учениках обрушившейся школы в Севастополе

Ученика обрушившейся школы госпитализировали без сознания в Севастополе

Одного из учеников, пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя, доставили в больницу без сознания, сообщил Telegram-канал «112». Еще пять детей госпитализировали с травмами средней тяжести, четверых — с ушибами и ссадинами.

По предварительной информации, вышедшие на балкон выпускники начали прыгать во время совместной фотосессии. Конструкция не выдержала и рухнула.

Telegram-канал Mash сообщил, что на капитальный ремонт школы в 2020 году потратили около 3,8 млн рублей. По информации канала, в 2024 году здание снова обновляли: губернатор Севастополя Михаил Развожаев докладывал, что полностью заменили инженерные сети, обновили двери, отремонтировали фасады и внутренние помещения.

ЧП произошло в школе № 13. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, дети получили травмы разной степени тяжести. На месте работают оперативные службы. Развожаев заверил, что власти проведут тщательную проверку. Причины и обстоятельств произошедшего выясняются.

Ранее в Иркутске в школьном фойе на первом этаже здания обрушился потолок. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности. При происшествии никто не пострадал. Учеников перевели на дистанционное обучение.