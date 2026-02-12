Зимняя Олимпиада — 2026
В российской школе обрушился потолок

В школе Иркутска рухнул потолок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Свердловском округе Иркутска в школьном фойе произошло обрушение потолка, возбуждено уголовное дело по факту халатности, сообщили в прокуратуре региона. При происшествии никто не пострадал. На месте инцидента ведется осмотр, опрашиваются свидетели и руководство учебного заведения.

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что в помещении школы № 64 г. Иркутска частично обвалился потолок. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, учеников школы перевели на дистанционное обучение. Как сообщили в мэрии города, потолок рухнул на первом этаже здания в среду, 11 февраля, вечером.

Ранее сообщалось, что в Уфе в квартире аварийного дома на Заводской улице произошло обрушение потолка в туалете. В момент инцидента в помещении находился 14-летний подросток, который успел вовремя покинуть квартиру. Дом, построенный в 1951 году, находится в аварийном состоянии. Семья, проживающая в этой квартире, уже 15 лет ожидает переселения.

Иркутск
обрушения
школы
потолки
