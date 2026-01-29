Старый потолок в аварийной квартире едва не убил подростка В уфимской квартире обрушился старый потолок и едва не убил 14-летнего подростка

В Уфе в квартире дома на Заводской улице обвалился потолок в туалете, передает Telegram-канал Mash Batash. В момент обрушения в квартире находился 14-летний подросток, который успел покинуть помещение до обрушения.

Дом, где случилось происшествие, признан аварийным. Он был построен в 1951 году. Семья, которая живет в этой квартире, уже 15 лет стоит в очереди на переселение. Из-за плохого состояния здания дети часто болеют, и дочь однажды была в реанимации из-за пневмонии. После обрушения часть семьи перебралась к бабушке.

Ранее на Сицилии из-за шторма обрушился четырехкилометровый участок утеса, в результате десятки домов оказались на краю обрыва. В городе Нишеми провели экстренную эвакуацию около тысячи местных жителей. Мэр Массимилиано Конти заявил, что ситуация критичная и обстановка продолжает ухудшаться из-за новых оползней.

До этого в поселке Борки в Рязани произошел взрыв бытового газа в частном доме. В результате обрушилась постройка, а хозяин жилища получил травмы. Его доставили в больницу. По предварительной информации, пострадавших, кроме хозяина дома, нет.