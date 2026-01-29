Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 09:54

Старый потолок в аварийной квартире едва не убил подростка

В уфимской квартире обрушился старый потолок и едва не убил 14-летнего подростка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Уфе в квартире дома на Заводской улице обвалился потолок в туалете, передает Telegram-канал Mash Batash. В момент обрушения в квартире находился 14-летний подросток, который успел покинуть помещение до обрушения.

Дом, где случилось происшествие, признан аварийным. Он был построен в 1951 году. Семья, которая живет в этой квартире, уже 15 лет стоит в очереди на переселение. Из-за плохого состояния здания дети часто болеют, и дочь однажды была в реанимации из-за пневмонии. После обрушения часть семьи перебралась к бабушке.

Ранее на Сицилии из-за шторма обрушился четырехкилометровый участок утеса, в результате десятки домов оказались на краю обрыва. В городе Нишеми провели экстренную эвакуацию около тысячи местных жителей. Мэр Массимилиано Конти заявил, что ситуация критичная и обстановка продолжает ухудшаться из-за новых оползней.

До этого в поселке Борки в Рязани произошел взрыв бытового газа в частном доме. В результате обрушилась постройка, а хозяин жилища получил травмы. Его доставили в больницу. По предварительной информации, пострадавших, кроме хозяина дома, нет.

Уфа
обрушения
потолок
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме опровергли сообщения о переходе вузов на новую модель с 2026 года
Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате Кузбасса
Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео
Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада
Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Юрист озвучил неприятную правду по делу избитых в Египте россиян
Пассажиры пришли на помощь застрявшему в сугробе автобусу
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.