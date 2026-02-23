Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 19:02

Натяжные потолки — прошлый век: вот 5 стильных идей, которые выбирают в 2026 году

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Еще недавно натяжные потолки считались признаком современного ремонта. Но сегодня дизайнеры все чаще отказываются от глянцевых полотен и сложных конструкций в пользу более естественных, стильных и долговечных решений. В тренде — простота, фактуры и ощущение «живого» пространства. Вот пять актуальных вариантов, которые уверенно вытесняют натяжные потолки.

Бетонный потолок с защитным лаком. Открытый бетон, покрытый матовым или сатиновым лаком, — один из главных трендов последних лет. Он выглядит дорого, современно и отлично вписывается в стили лофт, минимализм и сканди. Такой потолок не боится влаги, легко моется и со временем не теряет внешний вид.

Декоративная штукатурка. Фактурные потолки снова в моде. Микроцемент, венецианская штукатурка, эффект шелка или камня делают интерьер глубже и интереснее. Плюс — можно подобрать любой оттенок под общий стиль комнаты.

Окрашенный потолок в цвет стен. Белый потолок больше не обязателен. Сейчас популярны решения, когда потолок окрашивают в тон стен или на 1–2 оттенка светлее. Это визуально расширяет пространство и делает интерьер цельным и дорогим.

Деревянные панели и рейки. Натуральное дерево или МДФ-панели под дерево — тренд для тех, кто любит уют. Реечные потолки отлично смотрятся в гостиных, спальнях и кухнях. Они создают эффект теплого, «живого» интерьера и хорошо сочетаются с современным освещением.

Гипсокартон с минималистичной геометрией. Сложные многоуровневые конструкции уходят в прошлое, а им на смену приходят лаконичные формы: скрытая подсветка, аккуратные ниши, тонкие линии. Такой потолок выглядит стильно и не перегружает пространство.

Сегодня в моде натуральность, фактура и простота. Именно поэтому бетон, краска, дерево и штукатурка уверенно выходят на первый план. Если вы планируете ремонт — стоит обратить внимание именно на эти решения. Они прослужат дольше и не выйдут из моды через пару лет.

Ранее мы рассказывали про то, что тумба в ванной больше не в моде. 4 стильных решения — выглядят дороже и служат дольше.

Проверено редакцией
ремонт
дом
потолок
квартиры
дизайн
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сорвался на Залужного после критики в свой адрес
Фигуристка Сотникова разоткровенничалась о восстановлении после родов
«Отправить войска»: Сийярто подвел итоги заседания совета глав МИД стран ЕС
Для фанатов «Уэнсдей» приготовили сюрприз в преддверии третьего сезона
Шепелев пожаловался на сложности в воспитании сына от Фриске
Бывший супруг Бузовой вылетел с шоу «Маска»
Ротенберг бросил вызов сборной США по хоккею
ЕС хочет запретить въезд в Европу всем участникам СВО
«Критическое»: в Европе забили тревогу на фоне переговоров по Украине
Евросоюз сократит численность российского постпредства в Брюсселе
В ЕС не смогли утвердить кредит Украине на €90 млрд
Обнародованы детали взрыва в украинском лицее
В Челябинске решилась судьба собаки по кличке Додобоня
Корпорация «Роснано» попросила изменить статус дела против Чубайса
Названа новая дата конца света: что нас ждет 19 мая 2027 года
Полиция ФРГ разберется с пенсионером, сравнившим Мерца с Пиноккио
Западу напомнили о богатом военном опыте России
Евросоюз осмелился «взбунтоваться» после новых пошлин США
Тарасова заявила, что Гуменника «обокрали» на Олимпиаде
Тайный избранник, слова о детях, мнение об СВО: как живет Марина Коняшкина
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.