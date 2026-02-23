Натяжные потолки — прошлый век: вот 5 стильных идей, которые выбирают в 2026 году

Еще недавно натяжные потолки считались признаком современного ремонта. Но сегодня дизайнеры все чаще отказываются от глянцевых полотен и сложных конструкций в пользу более естественных, стильных и долговечных решений. В тренде — простота, фактуры и ощущение «живого» пространства. Вот пять актуальных вариантов, которые уверенно вытесняют натяжные потолки.

Бетонный потолок с защитным лаком. Открытый бетон, покрытый матовым или сатиновым лаком, — один из главных трендов последних лет. Он выглядит дорого, современно и отлично вписывается в стили лофт, минимализм и сканди. Такой потолок не боится влаги, легко моется и со временем не теряет внешний вид.

Декоративная штукатурка. Фактурные потолки снова в моде. Микроцемент, венецианская штукатурка, эффект шелка или камня делают интерьер глубже и интереснее. Плюс — можно подобрать любой оттенок под общий стиль комнаты.

Окрашенный потолок в цвет стен. Белый потолок больше не обязателен. Сейчас популярны решения, когда потолок окрашивают в тон стен или на 1–2 оттенка светлее. Это визуально расширяет пространство и делает интерьер цельным и дорогим.

Деревянные панели и рейки. Натуральное дерево или МДФ-панели под дерево — тренд для тех, кто любит уют. Реечные потолки отлично смотрятся в гостиных, спальнях и кухнях. Они создают эффект теплого, «живого» интерьера и хорошо сочетаются с современным освещением.

Гипсокартон с минималистичной геометрией. Сложные многоуровневые конструкции уходят в прошлое, а им на смену приходят лаконичные формы: скрытая подсветка, аккуратные ниши, тонкие линии. Такой потолок выглядит стильно и не перегружает пространство.

Сегодня в моде натуральность, фактура и простота. Именно поэтому бетон, краска, дерево и штукатурка уверенно выходят на первый план. Если вы планируете ремонт — стоит обратить внимание именно на эти решения. Они прослужат дольше и не выйдут из моды через пару лет.

