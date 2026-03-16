Врач рассказала о серьезных последствиях неправильно подобранной обуви

Неправильная обувь может не просто привести к усталости ног и возникновению мозолей, но и вызвать нарушение опорно-двигательного аппарата в целом. Тогда происходит деформация стопы, возникает поперечное или продольное плоскостопие. Такое возможно при ношении узкой обуви или ботинок на плоской подошве. Также может появиться косточка у основания большого пальца. Еще одним вариантом изменения стопы при ношении узкой обуви может стать образование молоткообразных пальцев, — пояснила Павлова.

Голеностоп и колени тоже могут страдать от неправильной обуви. Стопа работает не так, как нужно, при этом нарушается вращение голени и бедра. Это вызывает артроз голеностопного сустава и боли в коленях. Кроме того, может случиться перекос таза. Неравномерная нагрузка на позвонки, вызванная нарушением амортизации стопы, ускоряет дегенеративные процессы в межпозвонковых дисках, что проявляется в виде протрузий дисков. Помимо этого, может формироваться зажатость в шейном отделе из-за общего дисбаланса тела, — резюмировала Павлова.

