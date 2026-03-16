16 марта 2026 в 05:30

Врач рассказала о серьезных последствиях неправильно подобранной обуви

Врач Павлова: неправильно подобранная обувь может привести к деформации стоп

Неправильно подобранная обувь может привести не только к усталости ног, но и к серьезным нарушениям опорно-двигательного аппарата, включая деформацию стоп, заявила NEWS.ru врач общей практики, гериатр Елена Павлова. По словам специалиста, ношение узких ботинок провоцирует возникновение косточки у большого пальца.

Неправильная обувь может не просто привести к усталости ног и возникновению мозолей, но и вызвать нарушение опорно-двигательного аппарата в целом. Тогда происходит деформация стопы, возникает поперечное или продольное плоскостопие. Такое возможно при ношении узкой обуви или ботинок на плоской подошве. Также может появиться косточка у основания большого пальца. Еще одним вариантом изменения стопы при ношении узкой обуви может стать образование молоткообразных пальцев, — пояснила Павлова.

Она отметила, что неправильная обувь нарушает биомеханику всей конечности. По ее словам, из-за того что стопа работает некорректно, происходит сбой во вращении голени и бедра, а это со временем может вызвать артроз голеностопного сустава и боли в коленях.

Голеностоп и колени тоже могут страдать от неправильной обуви. Стопа работает не так, как нужно, при этом нарушается вращение голени и бедра. Это вызывает артроз голеностопного сустава и боли в коленях. Кроме того, может случиться перекос таза. Неравномерная нагрузка на позвонки, вызванная нарушением амортизации стопы, ускоряет дегенеративные процессы в межпозвонковых дисках, что проявляется в виде протрузий дисков. Помимо этого, может формироваться зажатость в шейном отделе из-за общего дисбаланса тела, — резюмировала Павлова.

Ранее кожевник Андрей Смолькин заявил, что солевые разводы на обуви из искусственной кожи можно убрать с помощью раствора воды и уксуса. По его словам, перед этим лучше очистить изделия от грязи мягкой щеткой и протереть влажной салфеткой.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
