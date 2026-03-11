Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:49

Россиянам дали советы, как восстановить обувь после соли и реагентов

Кожевник Смолькин: пятна от соли на обуви из кожзама можно убрать уксусом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Солевые разводы на обуви из искусственной кожи можно убрать с помощью раствора воды и уксуса, заявил LIFE.ru кожевник Андрей Смолькин. Перед этим лучше очистить изделия от грязи мягкой щеткой и протереть влажной салфеткой.

Никогда не сушите обувь на батарее — это главная причина трещин и деформации. Лучше сушить ее при комнатной температуре, используя бумажные наполнители или колодки. Именно правильная сушка и своевременная обработка спасут даже сильно пострадавшую пару. Регулярный уход после зимы может продлить срок службы изделий на несколько сезонов, — отметил Смолькин.

По его словам, обувь из натуральной кожи тоже сначала очищают мягкой щеткой, а после удаляют пятна от реагентов с помощью слабого раствора воды и уксуса. После очистки рекомендуется нанести на изделия крем или бальзам. Ботинки из замши или нубука, в свою очередь, нужно чистить с помощью резинки или специальной щетки. Для ухода за такой обувью применяют пенки-очистители и защитные спреи.

Ранее россиянам посоветовали регулярно мыть и просушивать обувь, а также менять стельки, чтобы избавиться от неприятного запаха. При такой проблеме рекомендуется использовать специальные дезодоранты для ног.

