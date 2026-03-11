Кризис на Ближнем Востоке ударил по карманам американских автомобилистов Цены на бензин в США резко подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Американские водители уже столкнулись с экономическими последствиями обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает портал t-online со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации. Стоимость топлива в США заметно выросла с начала кризиса в Иране.

По данным ассоциации, 10 марта цена неэтилированного бензина подскочила на 55 центов (43,3 рубля), достигнув отметки примерно $3,54 за галлон (280 рублей). В процентном выражении рост составил около 19%.

Эксперты предупреждают, что это может быть только началом. В случае дальнейшего затягивания конфликта на Ближнем Востоке цены на топливо в Штатах продолжат расти, оказывая дополнительное давление на американских автомобилистов.

Ранее CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа нарастает тревога из-за стремительного дорожания нефти. Несмотря на то, что в Вашингтоне готовились к временному росту котировок на фоне военной операции против Ирана, реальный размах обвала рынков оказался неожиданным и спровоцировал экстренные совещания.