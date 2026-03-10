Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 05:10

Стало известно о «нефтяной» панике в администрации Трампа

CNN узнал о панике в Белом доме из-за скачка цен на нефть

Белый дом Белый дом Фото: IMAGO/Offenberg/imago-images.de/Global Look Press
В администрации президента США Дональда Трампа нарастает тревога из-за стремительного подорожания нефти, передает CNN со ссылкой на информированные источники. Несмотря на то, что в Вашингтоне готовились к временному росту котировок на фоне военной операции против Ирана, реальный размах обвала рынков оказался неожиданным и спровоцировал экстренные совещания.

Уже в минувшие выходные и в понедельник, 9 марта, американские чиновники в срочном порядке приступили к проработке комплекса мер по стабилизации финансовой ситуации и сдерживанию цен на бензин внутри страны. В Белом доме рассматривают целый спектр вариантов — от смягчения регулирования для внутренних нефтяных потоков до более радикальных шагов, включая прямое вмешательство в мировую нефтяную торговлю. Ожидается, что конкретные предложения будут представлены президенту Трампу в ближайшее время.

Ситуация обострилась до предела после того, как в выходные цена на нефть преодолела психологически важную отметку в $100 за баррель. Первоначальные действия Белого дома не смогли убедить рынок в скором разрешении кризиса. В администрации опасаются, что затяжной период высоких цен на топливо не только ударит по карманам американцев, но и поставит под угрозу политические перспективы республиканцев на предстоящих выборах.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что Ормузский пролив, через который в прошлом году транспортировалась почти треть всего мирового морского экспорта нефти, в настоящее время фактически закрыт для поставок. Глава государства напомнил, что в 2025 году через этот маршрут проходило около 14 млн баррелей в сутки.

