Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 10:53

СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы

СК инициировал проверку после обвала грунта в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России начал проверку по факту обвала грунта на улице Харченко в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства. На месте происшествия по-прежнему проводятся аварийно-спасательные работы, при этом образовавшийся провал глубиной три метра и площадью 90 квадратных метров огражден для безопасности.

Следствием проведен осмотр места, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказали в СК.

Движение автотранспорта на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта полностью перекрыто. По предварительной информации следствия, причиной происшествия стал прорыв канализационного коллектора на 1-м Муринском проспекте. Из дома № 29/20 было эвакуировано 186 жителей, которых временно разместили в помещениях школы № 104. В четырех соседних зданиях полностью прекращена подача газа.

Ранее в Екатеринбурге груженый камнями автомобиль провалился в яму во время проведения ремонтных работ на улице Амундсена. Инцидент произошел в момент, когда рабочие занимались восстановлением теплотрассы. В первое время все попытки извлечь транспортное средство из образовавшегося провала оставались безрезультатными.

СК РФ
Cанкт-Петербург
ямы
обвал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МГУ закрыли корпус из-за опасной болезни
Известный продюсер грозился изнасиловать соседа и швырялся камнями
Нутрициолог назвала неожиданный фактор, мешающий похудеть
Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия
Курица в духовке: сочное блюдо с ананасами за 35 минут
В новом кабмине Японии замечено старое лицо
Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать
В СВР раскрыли, где британская разведка готовит следующие диверсии
«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину
«Тысячи камней»: гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы
Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте
Стало известно, куда перешла аудитория запрещенного Instagram
Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины
В деле экс-главы новосибирской клиники появились новые фигуранты
Аналитик раскрыл, какие продукты подорожали этой осенью
Стилист оценил возможность возвращения кокошника в моду
СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы
Власти Литвы разрешили требовать компенсаций с наследников Горбачева
Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанской ОПГ «Кинопленка»
Верховный суд встал на сторону охранника лагеря, убившего пьяного туриста
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.