СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы

Следственный комитет России начал проверку по факту обвала грунта на улице Харченко в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства. На месте происшествия по-прежнему проводятся аварийно-спасательные работы, при этом образовавшийся провал глубиной три метра и площадью 90 квадратных метров огражден для безопасности.

Следствием проведен осмотр места, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказали в СК.

Движение автотранспорта на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта полностью перекрыто. По предварительной информации следствия, причиной происшествия стал прорыв канализационного коллектора на 1-м Муринском проспекте. Из дома № 29/20 было эвакуировано 186 жителей, которых временно разместили в помещениях школы № 104. В четырех соседних зданиях полностью прекращена подача газа.

Ранее в Екатеринбурге груженый камнями автомобиль провалился в яму во время проведения ремонтных работ на улице Амундсена. Инцидент произошел в момент, когда рабочие занимались восстановлением теплотрассы. В первое время все попытки извлечь транспортное средство из образовавшегося провала оставались безрезультатными.