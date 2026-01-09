Атака США на Венесуэлу
В Петербурге предложили бороться со штрафами за «слепую» парковку зимой

Депутат Цивилев призвал пересмотреть штрафы за парковку на заснеженных газонах

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил скорректировать систему штрафов за парковку на газонах зимой. В своем Telegram-канале он отметил, что жители города получают санкции за стоянку на участках, которые невозможно визуально определить из-за снега.

Обратился с предложением изменить подход к штрафам за парковку на заснеженных газонах в зимний период, — подчеркнул депутат.

Цивилев предложил вместо санкций направлять водителям предупреждение и ссылку на реестр зеленых насаждений, введя такую практику в отдельных районах как пилотную. Он также призвал использовать цифровые сервисы, интегрировав границы газонов в популярные карты.

Это позволит водителям в режиме реального времени видеть невидимые под снегом зоны и избегать нарушений, — отметил он.

В Петербурге с 2020 года действуют штрафы за парковку на газонах, а также за блокировку дворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек. Обычные горожане за нарушение платят от трех до пяти тысяч рублей, для госслужащих размер штрафа составляет от пяти до 40 тыс., для организаций — от 150 до 500 тыс. рублей.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что наледь на лобовом стекле автомобиля может привести к штрафу. По его словам, недостаточная видимость представляет опасность как для водителя, так и для других участников дорожного движения.

