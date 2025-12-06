ТИЭФ'25
Юрист раскрыл, что грозит за наледь на лобовом стекле автомобиля

Юрист Салкин: наледь на лобовом стекле автомобиля грозит штрафом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Наледь на лобовом стекле автомобиля может привести к административному штрафу, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, недостаточная видимость представляет опасность как для водителя, так и для других участников дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД иногда привлекают к ответственности за движение с сильно обледеневшим или запотевшим лобовым стеклом по ч. 1 ст. 12.5 КоАП. В данном случае накладывается штраф в размере 500 руб. или предупреждение, обычно с упором на неисправность обогрева, дворников или явное ограничение обзора. При этом принципиально неважно, вызвана ли наледь тем, что водитель торопился и не почистил лобовое стекло до конца, или тем, что плохо работает обогрев в салоне, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что вождение транспортного средства с ограниченной видимостью, похожей на щель танка, строго запрещено. По его словам, это значительно снижает способность водителя своевременно заметить препятствие или опасность и предпринять необходимые меры для остановки.

Ранее юрист Игорь Поздняков заявил, что для предотвращения штрафов новогодние украшения на автомобиле не должны снижать безопасность его эксплуатации. По его словам, гирлянды не должны закрывать обзор водителю и мешать работе осветительных приборов.

