Раскрыто наиболее популярное туристическое направление у одиночек Стамбул стал главным направлением для одиноких россиян в праздники

Стамбул стал самым популярным заграничным направлением для отдыха среди одиноких россиян в новогодние праздники, передает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов. Вторым же по популярности зарубежным городом стал Бангкок, однако турецкий мегаполис значительно его обошел.

В других странах россияне, путешествующие в одиночестве, отдыхают в эти праздники [в среднем] 3,4 дня, что заметно дольше прошлой зимы (2,7 дня). Самым популярным городом для поездок оказался Стамбул — его выбрали 18,5% россиян. Следом с большим отрывом идут Бангкок (3,6%), Париж (2,9%), Рим (2,7%) и Минск (2,6%), — говорится в исследовании.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев сообщил, что средняя цена туристической поездки в РФ для иностранца достигает около 200 тыс. рублей. Он также подчеркнул, что уровень сервиса в этой сфере необходимо повышать.

Кроме того, председатель комитета по туризму и туристической инфраструктуре Сангаджи Тарбаев заявил, что в 2025 году автомобильные поездки стали главным способом путешествий для 45% россиян. По его данным, этот вид отдыха оказался более популярным, чем перелеты или перемещения железнодорожным транспортом.