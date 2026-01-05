Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 11:47

Назван средний чек иностранного туриста для поездки в Россию

Минэкономразвития: тур в Россию обойдется иностранному туристу в 200 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Стоимость путешествия в Россию для иностранного туриста составляет примерно 200 тыс. рублей, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. При этом, по его словам, качество услуг должно расти.

В целом средний тур в отеле три-четыре звезды – в 200 тыс. рублей можно уложиться. Наша задача, как и для любой другой страны, заключается в том, чтобы средний чек рос. При этом мы должны повышать качество оказываемых услуг, предлагать высококачественный турпродукт, — прокомментировал эксперт.

Ранее сообщалось, что туристы из других стран чаще всего выбирают для путешествий по России Москву, Санкт-Петербург, Мурманск и Северный Кавказ. Основной целью таких поездок является культурно-познавательный туризм. Также популярны рекреационный и экологический отдых. Иностранные граждане приезжают в Россию и для лечения, а также выбирают страну для военно-патриотического туризма и путешествий на автомобилях.

Россия
туризм
иностранцы
стоимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка купила конфеты с личинками
Когда на улице зима: булочки в духовке — быстрый рецепт
У подростка удалили гигантскую кисту
В России предложили компенсировать ущерб обманутым покупателям жилья
Названа возможная проблема при введении медиации в процессе разводов
В МО рассказали о нюансах создания полосы безопасности в двух областях
Чудовищный снегопад идет на Москву: прогноз погоды на неделю, температура
Адвокат Лурье рассказала, когда Долина освободит квартиру
В Роскино объяснили успех мультфильма «Маша и Медведь» в арабских странах
Обстановка у изолятора Мадуро накалилась до предела
Культурологи объяснили мистическую славу Святок
«Ясно дал понять»: раскрыто новогоднее желание принца Гарри
В Минобороны раскрыли масштаб ударов по Украине
Названа средняя стоимость билета в кино в России
Российские силы ПВО сбили 356 украинских беспилотников
Снегоход с людьми ушел под воду
Украинских военных уличили в «маскировке» под беженцев
Россиянина задержали за переводы запрещенной организации
В Сумской области стало больше населенных пунктов под флагом России
Юрист раскрыл недостатки «популярного» среди россиян статуса банкрота
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.