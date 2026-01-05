Назван средний чек иностранного туриста для поездки в Россию

Стоимость путешествия в Россию для иностранного туриста составляет примерно 200 тыс. рублей, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. При этом, по его словам, качество услуг должно расти.

В целом средний тур в отеле три-четыре звезды – в 200 тыс. рублей можно уложиться. Наша задача, как и для любой другой страны, заключается в том, чтобы средний чек рос. При этом мы должны повышать качество оказываемых услуг, предлагать высококачественный турпродукт, — прокомментировал эксперт.

Ранее сообщалось, что туристы из других стран чаще всего выбирают для путешествий по России Москву, Санкт-Петербург, Мурманск и Северный Кавказ. Основной целью таких поездок является культурно-познавательный туризм. Также популярны рекреационный и экологический отдых. Иностранные граждане приезжают в Россию и для лечения, а также выбирают страну для военно-патриотического туризма и путешествий на автомобилях.