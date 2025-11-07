Названы самые популярные места туризма в России Вице-президент РСТ Барзыкин: туристы часто посещают Мурманск и Москву

Туристы, приезжающие в Россию из других стран, часто выбирают для путешествий Москву, Санкт-Петербург, Мурманск и Северный Кавказ, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что основной целью поездок является культурно-познавательная.

Основные центры въездного туризма связаны с логистикой. Это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Юг России. С удовольствием едут на Северный Кавказ и поездами, и самолетами. Туризм в основном культурно-познавательный. Также интересует рекреационный, экологический отдых. Едут в Мурманск посмотреть на северное сияние, приезжают на деловые мероприятия, — пояснил Барзыкин.

Вице-президент РСТ обратил внимание, что путешественники из Юго-Восточной Азии приезжают в Россию на лечение. Кроме того, он выделил военно-патриотический туризм. Барзыкин добавил, что иностранцы есть и среди автотуристов.

Ранее Еврокомиссия официально запретила выдавать гражданам РФ шенгенские мультивизы. Теперь россияне могут сделать лишь одноразовую визу под конкретную поездку.