13 января 2026 в 00:18

На Западе озвучили главную проблему Зеленского и его союзников

Novosti: Зеленский и ЕС на пороге капитуляции ведут себя как победители

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Противоречии в позиции украинского руководства и его западных союзников нарастают все больше, пишет сербское издание Novosti. По мнению авторов статьи, капитуляция Киева становится все ближе, однако ее власти выдвигают условия, будто одержали победу.

В материале отмечается, что, в отличие от большинства военных аналитиков, президент Украины Владимир Зеленский сохраняет публичный оптимизм, заявляя о возможном завершении конфликта уже летом. Он рассчитывает, что союзники убедят его американского коллегу Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию.

Большая проблема Зеленского и его союзников в том, что они, будто победители, выдвигают требования. Как будто они возвращают города, занятые российскими войсками. Из-за этого западные союзники, как и Киев, не могут избавиться от надменности и составить реальный план, — говорится в статье.

Сербские журналисты напомнили, что встреча в Париже вновь показала: обещания Запада опережают реальные возможности помощи. Продвижение российских войск и угроза финансового банкротства Украины, по версии издания, могут привести Киев к вынужденной капитуляции из-за отсутствия средств на продолжение конфликта.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский обратил внимание, что создание «фонда восстановления Украины», который упоминается в мирном плане Зеленского, превратит страну в колонию транснациональных корпораций. По его мнению, такая организация станет инструментом неоколониального освоения государственных ресурсов.

Владимир Зеленский
капитуляция
Европа
Украина
