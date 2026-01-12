Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 15:45

«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского

Депутат Дубинский: фонд восстановления превратит Украину в колонию

Верховная рада Верховная рада Фото: Shutterstock/FOTODOM
Создание «фонда восстановления Украины», который упоминается в мирном плане украинского президента Владимира Зеленского, превратит страну в колонию транснациональных корпораций, заявил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По его мнению, такая организация станет инструментом неоколониального освоения государственных ресурсов.

Создание «фонда восстановления Украины», о котором идет речь в мирном плане, который пиарит Зеленский, превратит Украину в современное Конго, — отметил политик.

Дубинский убежден, что к власти в этом случае будут допускать только лояльных менеджеров, не вмешивающихся в экономику, а сосредоточенных на идеологических вопросах вроде сноса памятников.

Ранее стало известно, что США и Украина согласовали основные элементы мирного плана. Сообщалось, что теперь Белый дом ожидает «четкого ответа» президента РФ Владимира Путина на предложение.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru отметил, что полной уверенности в том, что Россию удовлетворит мирная сделка США и Украины, нет. По его словам, без учета мнения РФ согласовывать мирный план бесполезно.

