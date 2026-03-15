Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 05:20

В Белом доме раскрыли число потопленных иранских кораблей

Белый дом: США потопили более 65 иранских кораблей

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США потопили более 65 иранских кораблей, утверждает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, по всей стране было поражено около 6 тыс. целей, передает Fox News.

Мы потопили более 65 кораблей их ВМС. Нанесли удары по 6 тысячам целей по всей стране, — сказала Левитт.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран прекратит ответные удары, если ближневосточные государства не будут допускать использования своей территории американскими силами для нападений на Исламскую Республику. Дипломат также подчеркнул право страны на самооборону в ответ на военную агрессию.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции сообщил, что в ночь на 13 марта вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Атака затронула в том числе авиабазу в Иордании, американские объекты в Бахрейне и Ираке, а также цели в Израиле.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран готов пойти на заключение мирного соглашения с США, но предложенные условия не устраивают Вашингтон. Он подчеркнул, что Тегеран полностью разгромлен в этой войне.

США
Иран
корабли
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дотянуть до лета: как справиться с весенней хандрой и не впасть в депрессию
Российский теннисист вышел в финал турнира в США
Йемен может закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана
Стало известно, когда пройдут последние звонки в школах России в 2026 году
Йемен пообещал закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана
Стало известно об истощении запасов ПВО у ЦАХАЛ
Мошенники начали обманывать пенсионеров
В Белом доме раскрыли число потопленных иранских кораблей
Как россиян обманывают на маркетплейсах: классические схемы продавцов
Беспилотник ВСУ попал в многоэтажку в Волгограде
Россиянин рассказал, как потерял 400 тыс. рублей в Дубае
Раскрыты планы Франции передать ядерное оружие Финляндии
Лорак прокомментировала ссору с Киркоровым на шоу «Маска»
Британия думает поставить дроны союзникам на Ближнем Востоке
«Гораздо сложнее»: Трамп рассказал, чем его удивил Зеленский
Нетаньяху запросил разговор с Зеленским из-за иранских дронов
В ЕС озвучили роковую ошибку Трампа в войне с Ираном
Врач назвала циркулирующие сейчас в России ОРВИ
Какие автомобили будут использовать в такси в 2026-м: как вырастут цены
В ГД внесли неожиданное предложение по поводу отопления в квартирах
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.