В Белом доме раскрыли число потопленных иранских кораблей

США потопили более 65 иранских кораблей, утверждает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, по всей стране было поражено около 6 тыс. целей, передает Fox News.

Мы потопили более 65 кораблей их ВМС. Нанесли удары по 6 тысячам целей по всей стране, — сказала Левитт.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран прекратит ответные удары, если ближневосточные государства не будут допускать использования своей территории американскими силами для нападений на Исламскую Республику. Дипломат также подчеркнул право страны на самооборону в ответ на военную агрессию.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции сообщил, что в ночь на 13 марта вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Атака затронула в том числе авиабазу в Иордании, американские объекты в Бахрейне и Ираке, а также цели в Израиле.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран готов пойти на заключение мирного соглашения с США, но предложенные условия не устраивают Вашингтон. Он подчеркнул, что Тегеран полностью разгромлен в этой войне.