Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за возвращение святынь РПЦ

04 апреля 2026 в 20:32

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за передачу икон РПЦ от Третьяковки

Патриарх Кирилл Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за возвращение Русской православной церкви Владимирской и Донской икон Божией Матери. Накануне, 3 апреля, святыни выставили в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

Наверное, одним из самых важных исторических событий является возвращение Церкви Владимирской иконы Божией Матери и Донской иконы Божией Матери, которые мы сейчас здесь видим. <...> Моя благодарность за возвращение святынь, которые мы здесь видим, в первую очередь — Владимиру Владимировичу Путину, — заявил он.

Ранее руководитель правового управления РПЦ игуменья Ксения (Чернега) рассказала, что Владимирская икона Божией Матери передана в безвозмездное пользование храму Христа Спасителя сроком на 49 лет. По ее словам, на тех же условиях Донская икона передана Донскому монастырю.

До этого сообщалось, что чудотворная Державная икона Божией Матери вернулась в храм Христа Спасителя после реставрации. В воскресенье, 15 марта, святыню вынесли перед началом богослужения, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

