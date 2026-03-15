Чудотворная Державная икона Божией Матери вернулась в храм Христа Спасителя после реставрации, сообщили в патриаршей пресс-службе. В воскресенье, 15 марта, святыню вынесли перед началом богослужения, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю праздника в честь иконы Божией Матери «Державная». Перед службой образ торжественно перенесли из алтаря на амвон.

Державная икона Божией Матери была обретена в 1917 году и считается одной из главных святынь современной России.

Ранее женщины, участвовавшие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в преддверии Международного женского дня, подарили главе государства икону. Она облетела всю линию боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии.

До этого руководитель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко подарил президенту икону Божией Матери «Целительница». Она изображает Богородицу, которая склонила голову у постели болеющего мальчика. Глава государства перекрестился и поцеловал святой образ.