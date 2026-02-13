Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 15:24

Путину подарили чудотворную икону Божией Матери «Целительница»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Руководитель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко подарил президенту России Владимиру Путину икону Божией Матери «Целительница», сообщили в пресс-службе Кремля. Она изображает Богородицу, которая склонила голову у постели болеющего мальчика, рассказал священнослужитель.

Это икона Божией Матери «Целительница». Она исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы. С XVII века почиталась как чудотворная, — подчеркнул Ткаченко.

Глава государства перекрестился и поцеловал святой образ — один из самых древних в истории церкви. Его появление относят к IV веку. Первое упоминание об этой иконе встречается в книге Ивана Токмакова «Историческое и археологическое описание Московского Алексеевского монастыря», изданной в 1889 году.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что деятельность фонда «Круг добра» находится под пристальным контролем президента России. Он подчеркнул, что данная организация полностью подтвердила свою высокую эффективность и безусловную востребованность для граждан страны.

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

