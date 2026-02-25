Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 февраля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 февраля 2026 года

25 февраля — 56-й день 2026 года по григорианскому календарю. До Нового года остается 309 дней. В этот день в России отмечают обретение Иверской иконы Божией матери, ловят рыбу и отмечают негласный праздник химиков и медиков. Узнаем, какие еще праздники и памятные даты приходятся на 25 февраля во всем мире.

Какой церковный праздник приходится на 25 февраля

Православные христиане в этот день празднуют обретение иконы Иверской Божией Матери. Первое упоминание об этой святыне относится к IX веку. Считается, что во времена гонений византийского императора Феофила на христиан одна благочестивая вдова бросила икону в море, чтобы уберечь ее от рук имперских солдат. А спустя два столетия образ был обретен монахами Иверского монастыря на горе Афон, где и находится по сей день.

В России 25 февраля 2026 года будут отмечать день обретения Иверской иконы — именно в этот день в 1656 году список чудотворного лика с горы Афон был доставлен в обитель на Валдае.

Другие православные праздники, отмечаемые 25 февраля

Этот день называют Алексей Рыбный: на 25 февраля приходится день поминовения святого Алексея митрополита Московского, жившего на Руси в XIV веке. Одновременно в этот день во многих регионах страны вскрывается лед на водоемах, благодаря чему рыбаки могут похвастать солидным после долгой зимы уловом. На Руси эти две традиции слились, благодаря чему день и стали называть Алексей Рыбный.

С этой датой также связан ряд народных примет, обычаев и поверий:

в этот день знахари лечили детей от испуга;

семена, отобранные для сева, «закаливали» на открытом воздухе;

для удачи в работе женщины выносили на улицу прялки;

также считалось благоприятным вынести на мороз мотки льняной пряжи и готовое полотно;

громко галдят воробьи — к скорому теплу;

жеребята валяются в сене — к снегопадам, скачут вприпрыжку — к вьюге;

холодная погода предвещала раннюю весну;

длинные сосульки на крышах обещали богатый урожай овощей;

начало новых дел в этот день, как и отправление в дорогу, сулило неудачу.

Праздники в России и в мире, выпадающие на 25 февраля

В этот день в России и мире отмечается еще ряд праздников:

День револьвера;

День открытия спирта — негласный праздник химиков и медиков;

День рисования карт фантастических земель;

День шоколада с арахисом.

Какие праздники и памятные даты будем вспоминать 25 февраля

На 25 февраля, как и на любой другой день года, приходится множество памятных и праздничных дат. Вот некоторые из них:

1570 год — папа Римский Пий V за ересь отлучил от Церкви Елизавету I, английскую королеву-девственницу;

1836 год — американский изобретатель Сэмюэл Кольт получил патент на первый в мире револьвер;

1848 год — начало периода Второй республики во Франции;

1921 год — в состав Советского государства вошла еще одна республика — Грузинская;

1956 год — первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на ХХ съезде разоблачил культ личности Иосифа Сталина;

1964 год — в Советском Союзе была выполнена первая успешная операция по установке коронарного шунта на живом сердце. Ее выполнил ленинградский кардиохирург Василий Колесов;

1977 год — пожар в гостинице «Россия» в Москве, который привел к гибели 42 человек. Точную причину установить не удалось, однако бытовали версии, что возгорание началось в служебном помещении, которое занимали сотрудники КГБ;

1992 год — создано Российское космическое агентство — Роскосмос.

В этот день родились:

1682 год — итальянский ученый, идеолог патологической анатомии как отдельного направления медицины Джованни Баттиста Морганьи;

1725 год — французский конструктор, создатель первой в мире самоходной машины Никола Жозеф Кюньо;

1841 год — французский импрессионист, автор картин «Бал в Мулен де ла Галетт», «Завтрак гребцов», «Розовое и голубое», «Большие купальщицы» Пьер Огюст Ренуар;

1873 год — всемирно известный итальянский тенор Энрико Карузо;

1894 год — советский академик, автор технологии электродуговой и гипербарической сварки Константин Хренов;

1919 год — французский летчик, один из асов авиаполка «Нормандия — Неман», Герой Советского Союза Жак Андре;

1921 год — советский художник, один из создателей жанра кукольных мультфильмов в СССР Роман Качанов;

1943 год — гитарист The Beatles Джордж Харрисон;

1959 год — российский сценарист и актер, режиссер фильмов «Брат» и «Брат-2» Алексей Балабанов;

1966 год — американская актриса, бывшая жена Дэвида Духовны Теа Леони;

1970 год — «русский голос» Джонни Деппа, Уилла Смита, Киану Ривза, Марка Уолберга, Тома Круза и других зарубежных кинозвезд, актер дубляжа Всеволод Кузнецов.

В этот день мир покинули:

1713 год — прусский король Фридрих I;

1826 год — заговорщик, участник дворцового переворота, свергнувшего императора Павла I, граф Петр фон дер Пален;

1899 год — немецкий журналист, в 1851 году в Лондоне создавший телеграфное агентство «Рейтер», барон Пол Юлиус Рейтер;

1901 год — российский ученый, основоположник государственной и земской медицины Вячеслав Манассеин;

1942 год — советский ученый шведско-еврейского происхождения, рассчитавший оптимальную траекторию полета к Луне, названную его именем, Юрий Кондратюк;

1944 год — советский геолог, основоположник советской школы палеонтологии позвоночных, основатель Палеонтологического института при Академии Наук, автор научных работ об ископаемых лошадях, носорогах и хоботных Алексей Борисяк;

1964 год — французский авиаинженер, пионер авиации, один из конструкторов пассажирского лайнера на базе бомбардировщика времен Первой мировой войны Farman F.60 Goliath, который так и не вышел в серию, летчик Морис Фарман;

2009 год — американский фантаст, троекратный обладатель премии «Хьюго», автор романов «Врата времени», «Иисус на Марсе», «Пробуждение каменного бога» Филип Хосе Фармер;

2010 год — российский актер Владислав Галкин;

2017 год — американский актер Билл Пэкстон;

2020 год — президент Египта Хосни Мубарак.

Ранее мы рассказывали, как соблюдать Великий пост в 2026 году.