Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 19:35

Минобороны: в российских войсках появился центр оценки эффективности БПЛА

Минобороны РФ сообщило о появлении центра оценки операторов БПЛА

ВС РФ в зоне СВО
Подписывайтесь на нас в MAX

В российских войсках беспилотных систем был создан аналитический центр для оценки эффективности операторов дронов в реальном времени, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. По информации ведомства, он позволит оперативно готовить к применению беспилотные системы различных типов.

При пункте управления войск беспилотных систем создан аналитический центр, который в режиме реального времени оценивает эффективность боевой работы операторов дронов. Для бесперебойного обеспечения подразделений беспилотниками в группировке развернуты технико-эксплуатационные части, оснащенные оборудованием для программирования и 3D печати, — уточнили в Минобороны.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в зону военной операции, где проинспектировал подразделения группировки войск «Север». Глава военного ведомства также заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач.

До этого российские войска освободили Александровку в Донецкой Народной Республике. По данным военного Минобороны РФ, успешную задачу выполнили подразделения Западной группировки войск.

Минобороны
центры
БПЛА
войска
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.