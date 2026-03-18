В российских войсках беспилотных систем был создан аналитический центр для оценки эффективности операторов дронов в реальном времени, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. По информации ведомства, он позволит оперативно готовить к применению беспилотные системы различных типов.

При пункте управления войск беспилотных систем создан аналитический центр, который в режиме реального времени оценивает эффективность боевой работы операторов дронов. Для бесперебойного обеспечения подразделений беспилотниками в группировке развернуты технико-эксплуатационные части, оснащенные оборудованием для программирования и 3D печати, — уточнили в Минобороны.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в зону военной операции, где проинспектировал подразделения группировки войск «Север». Глава военного ведомства также заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач.

До этого российские войска освободили Александровку в Донецкой Народной Республике. По данным военного Минобороны РФ, успешную задачу выполнили подразделения Западной группировки войск.