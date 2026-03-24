24 марта 2026 в 11:31

Планы на культурный центр довели Трампа до суда

В США подали в суд на Трампа из-за планов по реконструкции Кеннеди-центра

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне Фото: Shutterstock/FOTODOM
Несколько консервативных организаций в США подали иск против президента Дональда Трампа и попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, следует из судебного документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Истцы требуют приостановить планы по закрытию учреждения на два года и проведению масштабной реконструкции.

В иске заявители просят ускорить рассмотрение их ходатайства. По мнению истцов, это необходимо для сохранения текущего положения до приведения действий ответчиков в соответствие с законодательством.

Документ подан от имени восьми объединений, включая Национальный трест по охране исторических памятников и Американский институт архитектуры. Ответчиками указаны попечительский совет, Трамп в статусе его председателя, а также шесть госструктур.

Авторы иска утверждают, что совет намерен изменить объект без соблюдения федеральных законов о сохранении исторического наследия. Они также отмечают, что ответчики уже начали предварительные строительные работы.

В иске подчеркивается, что совет обязан был согласовать планы с профильными комиссиями и получить одобрение конгресса. Эти обязательные процедуры, по мнению заявителей, выполнены не были.

Попечительский совет, сформированный Трампом, в середине марта проголосовал за закрытие площадки на два года. Работы затронут системы отопления, вентиляции и лифтовое хозяйство здания.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп все чаще размышляет об историческом наследии, отдавая приоритет материальным объектам и престижным наградам. По информации источников, его мысли сосредоточены на создании грандиозного наследия, которое будет напоминать о его правлении десятилетия спустя.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

