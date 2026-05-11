11 мая 2026 в 10:54

В Совфеде отреагировали на создание на Украине штаба по украинизации

Сенатор Волошин: попытки дерусификации говорят о слабости власти Зеленского

Попытки дерусификации на Украине говорят о слабости власти президента страны Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Так он прокомментировал планы создания на Украине координационного штаба по украинизации на фоне сообщений о росте популярности русского языка в стране.

Происходящее свидетельствует об агонии системы. Чем сильнее шатается политическая устойчивость Зеленского и чем ближе становится конец развязанного конфликта, тем истеричнее будет дерусификация. Потому что русский язык для них представляет живое напоминание о том, что миллионы людей так и не приняли навязанную после распада СССР идеологию украинизации. За годы запретов Киев добился обратного эффекта. Русский язык не исчез, а приобрел новую уникальную функцию языка внутреннего протеста против режима тотального контроля. На русском вновь заговорил и киевский средний класс, и школьники, и молодежь по всей стране, включая и Западную Украину, ― сказал Волошин.

Сенатор подчеркнул, что создание штаба по украинизации является маркером того, что идеология, которую пытаются навязать власти страны, разбивается об объективные социальные реалии. Тем не менее это будет новой волной давления на украинское общество, добавил он.

Пока Зеленский рассказывает Западу сказки про единство нации, на улицах украинских городов люди сами возвращаются к русскому языку, на котором они думают, шутят, ругаются и говорят дома. И это лучший социологический опрос, который невозможно подделать даже силами СБУ. Показательно, что новый штаб хотят собирать с участием СНБО, штаба всех силовых служб Украины. То есть вопрос языка на Украине окончательно переводится из гуманитарной сферы в карательно-полицейскую. По сути, Киев готовит финальный виток языковых репрессий на фоне своего неминуемого конца. Думаю, что мы увидим новое массовое давление, доносы, зачистку образования, медиа и бытового общения, ― резюмировал Волошин.

Ранее жительнице Киева не дали включить песню «День Победы» у Вечного огня в парке Славы. Украинка вступила в конфликт с другой прохожей, которая выступила против композиции, не приняв аргумент о том, что песня была создана в Советском Союзе.

Софья Якимова
