В Киеве женщине у Вечного огня запретили слушать «День Победы»

Жительнице Киева не дали включить песню «День Победы» у Вечного огня в парке Славы, сообщает украинское издание «Апостроф». Украинка вступила в конфликт с другой прохожей, которая выступила против композиции, не приняв аргумент о том, что песня была создана в Советском Союзе.

Это песня Советского Союза, — сказала женщина.

Известно, что другая украинка тоже столкнулась с подобной ситуацией. Ей запретили слушать песни на русском языке сотрудники правоохранительных органов.

Ранее многотысячный марш Победы прошел по центральным улицам Кишинева. В молдавской столице провели акцию «Бессмертный полк». В шествии поучаствовали около 4–5 тыс. человек. Их сопроводил духовой оркестр.

До этого более 100 граждан России и стран СНГ, проживающих и работающих в Швейцарии, Германии, Франции и других европейских странах, приняли участие в акции «Бессмертный полк» перед штаб-квартирой ООН на площади Наций в Женеве. Мероприятие посвящено 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.