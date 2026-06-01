Российский военный рассказал о самом популярном дроне на СВО

РИА Новости: дрон «ПВХ-1» стал самым востребованным среди российских войск

Дрон «ПВХ-1» является самым востребованным беспилотником в российских войсках в настоящее время, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным Донор. Беспилотник получил широкое распространение благодаря простоте эксплуатации и доступности, добавил он.

Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой, — сказал военнослужащий.

Донор отметил, что «ПВХ-1» относится к многоцелевым беспилотникам и способен выполнять сразу несколько задач. По его словам, аппарат может использоваться в качестве ударного дрона, вести разведку, а также применяться для дистанционного минирования. Он используется уже не первый год.

Их у нас достаточно, — отметил он.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области создадут Министерство защиты объектов коммунально-энергетического комплекса от беспилотников. Указ о появлении нового органа власти подписал губернатор региона Глеб Никитин. Курировать новое министерство будет заместитель председателя правительства Нижегородской области Владимир Тужилин.

