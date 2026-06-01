В Москве арестовали фигурантов дела о замороженных иностранных активах

Лефортовский суд Москвы арестовал главу компании «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, говорится в электронной базе судов столицы. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оба фигуранта проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ. Деятельность Седушкина и Хандошко связана с операциями с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Евгения Подгаецкого, обвиняемого в вымогательстве у основателя группы компаний «Дело» Сергея Шишкарева. Судья постановила заключить фигуранта под стражу на два месяца с момента его фактического задержания на территории России либо экстрадиции.

До этого Шишкарев опроверг сообщение о своем задержании в ОАЭ. Он сообщил, что общался с правоохранительными органами по факту заявления гражданина Украины Е. Н. Подгаецкого. Последний обвинил предпринимателя в личных угрозах. Бизнесмен подчеркнул, что долгое время не контактировал с этим человеком и считает его слова полностью ложными.