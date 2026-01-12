Бизнесмен Шишкарев опроверг обвинения в угрозах в адрес украинца Бизнесмен Шишкарев назвал клеветой слухи о его угрозах в адрес украинца

Российский бизнесмен Сергей Шишкарев опроверг информацию о своем задержании в ОАЭ из-за угроз в адрес украинского предпринимателя. В своем Telegram-канале он сообщил, что общался с правоохранителями по поводу «заявления гражданина Украины Е. Н. Подгаецкого», который якобы обвинил предпринимателя в крайне агрессивных личных угрозах.

Шишкарев подчеркнул, что не контактировал с данным лицом длительное время, и считает предоставленную информацию полностью сфабрикованной. Предприниматель уверен, что за этим инцидентом стоит спланированная акция, направленная на подрыв его делового имиджа перед международными партнерами. Он намерен защищать свои интересы в суде.

Всем, кто пишет и звонит, хорошо известна не только моя репутация и достижения в разных сферах, но и моя последовательность и непреклонность в борьбе за достижение благородных целей, — заявил бизнесмен.

Несмотря на разбирательство, Шишкарев продолжает рабочую программу в Дубае, проводя встречи по вопросам инвестиционного и транспортного сотрудничества. Он поблагодарил коллег за поддержку и пообещал обнародовать детали после официальной регистрации заявлений.

До этого Шишкарев заявлял, что группа компаний «Дело» прекращает финансирование новороссийского футбольного клуба «Черноморец». С его слов, такое решение связано с отсутствием поддержки со стороны городских властей.