Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 14:03

Москвича осудили за посты, над которыми он не властен

Москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за расистские посты в забытом аккаунте

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за расистские посты в соцсетях, которые он не может удалить, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина потерял доступ к своему аккаунту еще шесть лет назад.

Поводом для наказания послужили снимки в соцсетях от 2016 и 2019 годов. На них присутствуют расистские надписи.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали на 1 тыс. рублей за фото 10-летней давности. В Индии она сфотографировала ворота со свастикой и выложила фото в Сеть.

До этого в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу сообщили о случае нанесения подростком свастики на фасад строения в историческом центре города. По данному факту возбуждено административное производство за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной символики.

Также сообщалось, что в Томске задержали подростка, который начертил огромную свастику в песочнице. 16-летний юноша сопроводил рисунок экстремистскими надписями. Против подростка завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Кроме того, полицейские оформили административный протокол за пропаганду запрещенной символики.

Россия
штрафы
аккаунты
расисты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.