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04 августа 2025 в 13:52

«Игра в Третий рейх в песочнице обернулась уголовным делом

В Томске подростка задержали за огромный рисунок свастики в песочнице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Задержан подросток, начертивший огромную свастику в песочнице в Томске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 16-летний юноша сопроводил рисунок экстремистскими надписями. По данным ведомства, он также выкладывал у себя в соцсетях символику запрещенного в России криминального движения.

В вечернее время 8 июня текущего года, находясь на детской площадке во дворе одного из домов по переулку Карскому, ногой начертил на песке гигантскую свастику и текст экстремистской направленности, — сказано в сообщении.

Против подростка завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Кроме того, полицейские оформили административный протокол за пропаганду запрещенной символики.

Ранее подростка арестовали по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Октябрьском районе Красноярска. По версии следствия, 17-летний юноша пытался поджечь два релейных шкафа за вознаграждение в $700 (57,2 тысячи рублей).

В Санкт-Петербурге до этого задержали 14-летнего девятиклассника за теракт в пункте полиции. По данным СК, он бросил бутылку с зажигательной смесью в недействующий пост правоохранителей на Московской площади. Очевидцы оперативно потушили огонь.

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подростки
Томск
детские площадки
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