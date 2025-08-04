«Игра в Третий рейх в песочнице обернулась уголовным делом

«Игра в Третий рейх в песочнице обернулась уголовным делом В Томске подростка задержали за огромный рисунок свастики в песочнице

Задержан подросток, начертивший огромную свастику в песочнице в Томске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 16-летний юноша сопроводил рисунок экстремистскими надписями. По данным ведомства, он также выкладывал у себя в соцсетях символику запрещенного в России криминального движения.

В вечернее время 8 июня текущего года, находясь на детской площадке во дворе одного из домов по переулку Карскому, ногой начертил на песке гигантскую свастику и текст экстремистской направленности, — сказано в сообщении.

Против подростка завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Кроме того, полицейские оформили административный протокол за пропаганду запрещенной символики.

Ранее подростка арестовали по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Октябрьском районе Красноярска. По версии следствия, 17-летний юноша пытался поджечь два релейных шкафа за вознаграждение в $700 (57,2 тысячи рублей).

В Санкт-Петербурге до этого задержали 14-летнего девятиклассника за теракт в пункте полиции. По данным СК, он бросил бутылку с зажигательной смесью в недействующий пост правоохранителей на Московской площади. Очевидцы оперативно потушили огонь.