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09 июня 2026 в 14:13

Самарец разрисовал асфальт кисломолочкой и уехал на 10 суток

Житель Самары нарисовал сметаной свастику на асфальте и отправился в изолятор

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В городе Тихорецке Краснодарского края задержали 53-летнего жителя Самары, который нарисовал свастику на асфальте с помощью сметаны, передает Telegram-канал «112». Мужчина прибыл в регион для обучения на машиниста.

По информации канала, художник-провокатор пришел во двор многоэтажного дома и нарисовал запрещенную символику с помощью молочного продукта. Затем он сделал фото с «шедевром».

Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали нарушителя и оформили на него протокол об административном правонарушении. Теперь мужчине предстоит провести 10 дней в изоляторе.

Ранее в Архангельске местного жителя оштрафовали за осквернение мемориала «Русским женам — берегиням семейного очага». Мужчина прикрепил к памятнику пластиковую панель смыва от унитаза и снял это на видео, сопроводив грубыми комментариями. Полицейские быстро установили автора видео, и в отношении него был составлен административный протокол.

До этого в Женеве был поврежден исторический витраж русского православного кафедрального Крестовоздвиженского собора. Неизвестный вандал разбил витраж, которому почти 160 лет. Подозреваемого удалось задержать службе безопасности и местной полиции.

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