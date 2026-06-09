Самарец разрисовал асфальт кисломолочкой и уехал на 10 суток Житель Самары нарисовал сметаной свастику на асфальте и отправился в изолятор

В городе Тихорецке Краснодарского края задержали 53-летнего жителя Самары, который нарисовал свастику на асфальте с помощью сметаны, передает Telegram-канал «112». Мужчина прибыл в регион для обучения на машиниста.

По информации канала, художник-провокатор пришел во двор многоэтажного дома и нарисовал запрещенную символику с помощью молочного продукта. Затем он сделал фото с «шедевром».

Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали нарушителя и оформили на него протокол об административном правонарушении. Теперь мужчине предстоит провести 10 дней в изоляторе.

Ранее в Архангельске местного жителя оштрафовали за осквернение мемориала «Русским женам — берегиням семейного очага». Мужчина прикрепил к памятнику пластиковую панель смыва от унитаза и снял это на видео, сопроводив грубыми комментариями. Полицейские быстро установили автора видео, и в отношении него был составлен административный протокол.

До этого в Женеве был поврежден исторический витраж русского православного кафедрального Крестовоздвиженского собора. Неизвестный вандал разбил витраж, которому почти 160 лет. Подозреваемого удалось задержать службе безопасности и местной полиции.