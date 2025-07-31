Подростку грозит 20 лет колонии за попытку теракта на железной дороге В Красноярске арестовали подростка за попытку поджечь два релейных шкафа

Российского подростка арестовали по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Октябрьском районе Красноярска, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири. Отмечается, что 17-летний юноша пытался поджечь два релейных шкафа за вознаграждение в $700 (57,2 тысячи рублей).

17-летний студент одного из местных колледжей пытался поджечь два релейных шкафа, однако используемые горючие вещества не воспламенились. Преступные действия не повлияли на движение поездов, — подчеркнули в ведомстве.

Инструкцию по изготовлению горючей смеси подросток, предположительно, получил от куратора во время общения в одном из мессенджеров. Там же ему пообещали заплатить за теракт несколько сотен долларов. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело о террористическом акте, ему грозит до 20 лет колонии. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор злоумышленникам, которые готовили теракт на День Победы. Осужденные получили сроки от четырех до 19 лет. Так, россиянина 2003 года рождения Антона Хрипко задержали при попытке поджога автомобилей подразделения Минобороны РФ. Также были пойманы участники организованного Хрипко террористического сообщества: Сергей Корхов, Иван Силин, Илья Коркач и Леон Силашин.