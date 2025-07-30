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30 июля 2025 в 11:01

Вынесен приговор участникам сообщества, готовившего теракт на День Победы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор участникам сообщества, которые готовили теракт на День Победы, сообщили NEWS.ru в управлении ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ). Осужденные получили сроки от четырех до 19 лет.

Управлением ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации 8 мая 2023 года путем задержания пресечена деятельность участников террористического сообщества неонацистского толка, планировавших совершение террористического акта в преддверии Дня Победы, – отметили в службе.

Россиянина 2003 года рождения Антона Хрипко задержали при попытке поджога автомобилей подразделения Минобороны РФ, которое обеспечивало деятельность аэродрома «Чкаловский» в Московской области. По данным ФСБ, спецслужбы Украины завербовали через консульство в Польшу. В обмен на перспективу получения гражданства он согласился вернуться в Россию для совершения терактов против военных объектов.

Кроме того, задержаны участники организованного Хрипко террористического сообщества: Сергей Корхов 2002 года рождения, Иван Силин 2003 года рождения, Илья Коркач 2002 года рождения и Леон Силашин 2007 года рождения. Они обучались навыкам обращения с самодельными зажигательными устройствами и стрелковым оружием «в целях совершения преступлений террористической направленности», уточнили в ФСБ.

Суд приговорил Хрипко к 19 годам лишения свободы в тюрьме и колонии строгого режима. Корхов, Силин и Коркач проведут за решеткой по 16 лет. Силашина суд приговорил к четырем годам воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Забайкальском крае в отношении двух 16-летних подростков возбудили уголовное дело по статье о совершении террористического акта. Подозреваемые подожгли лес по заданию украинских кураторов за обещанное денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей.

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