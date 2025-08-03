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03 августа 2025 в 11:20

Школьника задержали за теракт в пункте полиции после знакомства в соцсети

СК: девятиклассника задержали за теракт в пункте полиции в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 14-летнего девятиклассника за теракт в пункте полиции, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. По данным ведомства, он бросил бутылку с зажигательной смесью в недействующий пост правоохранителей на Московской площади. Очевидцы оперативно потушили огонь, жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются.

По предварительным данным установлено, что днем 2 августа 2025 года подросток, прибыв к недействующему пункту полиции на Московской площади, кинул бутылку с воспламенительной смесью, в результате чего произошло возгорание крыши поста. Молодой человек сфотографировал происходящее и скрылся. Очевидцами инцидента возгорание было потушено, никто не пострадал, — сказано в сообщении ведомства.

В РЕН ТВ со ссылкой на МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что до этого школьник познакомился в соцсетях с девушкой, которая попросила отправить ей геолокации популярных мест в Санкт-Петербурге, объяснив, что «недавно переехала». После высылки координат она его заблокировала. В дальнейшем с девятиклассником связался неизвестный, который угрожал ему уголовной ответственностью, так как переданные учеником геоданные якобы были использованы для получения информации третьими лицами.

Чтобы избежать наказания, школьнику предложили поджечь помещение бывшего поста полиции и пообещали заплатить за это 250 тысяч рублей, сказано в материале. Совершив преступление, подросток сфотографировал возгорание и скрылся. Денег задержанный не получил.

Ранее подростка арестовали по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Октябрьском районе Красноярска. 17-летний юноша пытался поджечь два релейных шкафа за вознаграждение в $700 (57,2 тысячи рублей).

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