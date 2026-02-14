Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 14:01

Россиянку штрафовали за старое фото с религиозным символом

Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали за старое фото со свастикой из Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали на 1 тыс. рублей за фото десятилетней давности, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». В Индии она сфотографировала ворота со свастикой и выложила фото в Сеть

В начале февраля 52-летнюю Оксану В. задержали сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центра «Э»). У нее провели обыск. Обвиняемая утверждала в суде, что размещала снимки исключительно архитектурных памятников и местных достопримечательностей, не задумываясь о возможном наличии запрещенной символики.

Свастика имеет глубокие исторические корни и широко используется в индийской культуре и религии. Этот символ символизирует благополучие, удачу, солнце и процветание. Его изображение распространено в буддийских странах, таких как Таиланд, Шри-Ланка, Непал и других.

Ранее в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу сообщили о случае нанесения подростком свастики на фасад строения в историческом центре города. По данному факту возбуждено административное производство за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной символики.

Россия
суды
штрафы
фото
Россиянку штрафовали за старое фото с религиозным символом
