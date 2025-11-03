В Петербурге задержали нарисовавшего свастику подростка

Подросток в Петербурге нарисовал свастику на фасаде здания в историческом центре города, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в своем Telegram-канале. Возбуждено административное дело за пропаганду и демонстрацию запрещенной символики.

При просмотре камер видеонаблюдения полицейские установили фигуранта, который поздним вечером, используя аэрозольный баллон с краской, нанес запрещенный символ на здание. <…> Подозреваемый — 17-летний местный житель — был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции для разбирательства, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Томске задержали подростка, который начертил огромную свастику в песочнице в Томске. 16-летний юноша сопроводил рисунок экстремистскими надписями. По данным ведомства, он также выкладывал у себя в соцсетях символику запрещенного в России криминального движения. Против подростка завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Также стало известно, что сотрудница Святошинского суда Киева Анастасия Мирзак опубликовала в соцсетях фото с нацистским флагом со свастикой, что привело к возбуждению уголовного дела. Несмотря на возможный срок до пяти лет тюрьмы, она разместила еще одно изображение схожего характера.