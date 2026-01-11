Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 01:23

Министр обороны Бельгии усомнился, что страна готова к «войне будущего»

Министр обороны Бельгии Франкен призвал готовиться к войне будущего

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал своих сограждан готовиться к «войне будущего» с использованием дронов и ИИ-технологий. Он признал, что вооруженные силы страны не готовы к ней, передает газета Libre.

Мы должны быть готовы к войне будущего. Интеграции данных [в процесс ведения боевых действий], использованию дронов, роботов, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Сейчас мы к ней не готовы, — заявил он.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины. Он назвал такие предложения воровством и не исключил возможность судебных разбирательств. Наряду с Бельгией против инициативы ЕК выступили Венгрия, ЕЦБ и депозитарий Euroclear, чей глава также пригрозила судом.

До этого министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что Россия выигрывает от публичной перепалки между Европой и США о будущем Гренландии и наблюдает за ней, «попивая шампанское». Он подчеркнул, что затягивание конфликта лишь ослабляет позиции западных стран.

Бельгия
армии
военные
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Египта по футболу вырвала победу у Кот-д'Ивуара
«Огонь велся по всему, что шевелится»: посол РФ рассказал о захвате Мадуро
В Калининградской области целый город лишился водоснабжения
Покер Хуснутдинова в НХЛ помог «Бостону» разбить «Рейнджерс»
Посол рассказал, что случилось с ПВО Венесуэлы во время атаки США
США ударили по 35 целям ИГ в Сирии
Чекап после Нового года: терапевт назвала ключевые исследования и анализы
Названы три участницы нового сезона «Ледникового периода»
Маск назвал Великобританию фашистским государством
Министр обороны Бельгии усомнился, что страна готова к «войне будущего»
В США обсудили возможный удар по Ирану
Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Власти Воронежа начали осмотр места падения обломков БПЛА
Трамп издал указ о защите средств от нефти Венесуэлы от судебных взысканий
США наносят авиаудары по позициям ИГ в Сирии
Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж возросло
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 января 2026 года
«Подвиг»: посол рассказал, что сделала жена Мадуро при его захвате
Приметы 11 января — Страшный день: святки и нечисть
Входим в рабочий ритм: подробная инструкция от врача начиная с воскресенья
Дальше
Самое популярное
Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
Россия

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.