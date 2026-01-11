Министр обороны Бельгии усомнился, что страна готова к «войне будущего»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал своих сограждан готовиться к «войне будущего» с использованием дронов и ИИ-технологий. Он признал, что вооруженные силы страны не готовы к ней, передает газета Libre.

Мы должны быть готовы к войне будущего. Интеграции данных [в процесс ведения боевых действий], использованию дронов, роботов, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Сейчас мы к ней не готовы, — заявил он.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины. Он назвал такие предложения воровством и не исключил возможность судебных разбирательств. Наряду с Бельгией против инициативы ЕК выступили Венгрия, ЕЦБ и депозитарий Euroclear, чей глава также пригрозила судом.

До этого министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что Россия выигрывает от публичной перепалки между Европой и США о будущем Гренландии и наблюдает за ней, «попивая шампанское». Он подчеркнул, что затягивание конфликта лишь ослабляет позиции западных стран.