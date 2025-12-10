«Это воровство»: премьер Бельгии резко высказался о конфискации активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины, передает агентство Belga. Он назвал такие предложения воровством и не исключил возможность судебных разбирательств.

Выступая в парламенте, Де Вевер подчеркнул, что Бельгия не одинока в своей критической позиции. Он уверен, что многие европейские коллеги разделяют мнение страны. Премьер отметил, что существуют альтернативные решения.

Я вовсе не считаю, что мы изолированы в Европе. <…> Многие другие государства остаются скорее сдержанными. Они прекрасно понимают, что все, что мы объяснили, — все, что я только что объяснил, — является правильным. Что наша позиция вовсе не является необоснованной, — сказал Де Вевер.

Наряду с Бельгией против инициативы ЕК выступили Венгрия, ЕЦБ и депозитарий Euroclear, чей глава также пригрозила судом. Несмотря на это предложение о кредите Украине на €135–210 млрд под российские активы будет вынесено на голосование на саммите ЕС в середине декабря.

Ранее итальянский министр по европейским делам Томмазо Фоти обратил внимание, что использование замороженных в Европе активов РФ в качестве репарационного кредита Украине рискованно. По его словам, ни одно из обсуждаемых предложений не гарантирует соответствия международному праву.