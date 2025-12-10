Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 23:40

«Это воровство»: премьер Бельгии резко высказался о конфискации активов РФ

Премьер Бельгии Де Вевер назвал воровством конфискацию Еврокомиссией активов РФ

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины, передает агентство Belga. Он назвал такие предложения воровством и не исключил возможность судебных разбирательств.

Выступая в парламенте, Де Вевер подчеркнул, что Бельгия не одинока в своей критической позиции. Он уверен, что многие европейские коллеги разделяют мнение страны. Премьер отметил, что существуют альтернативные решения.

Я вовсе не считаю, что мы изолированы в Европе. <…> Многие другие государства остаются скорее сдержанными. Они прекрасно понимают, что все, что мы объяснили, — все, что я только что объяснил, — является правильным. Что наша позиция вовсе не является необоснованной, — сказал Де Вевер.

Наряду с Бельгией против инициативы ЕК выступили Венгрия, ЕЦБ и депозитарий Euroclear, чей глава также пригрозила судом. Несмотря на это предложение о кредите Украине на €135–210 млрд под российские активы будет вынесено на голосование на саммите ЕС в середине декабря.

Ранее итальянский министр по европейским делам Томмазо Фоти обратил внимание, что использование замороженных в Европе активов РФ в качестве репарационного кредита Украине рискованно. По его словам, ни одно из обсуждаемых предложений не гарантирует соответствия международному праву.

активы
Бельгия
Россия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 декабря 2025 года
После атаки ВСУ на Воронеж началась эвакуация жителей поврежденного дома
Ограничения на полеты введены в одном из главных аэропортов России
Приметы 11 декабря — Сойкин день: как угадать будущее по полету птиц?
Беспилотник попытался атаковать Москву
Гибель британца на Украине заставила Лондон сделать признание
«Опять этот Йобчик!» Лучшие цитаты легенды Николая Озерова
Силы ПВО сбили 37 украинских дронов над российскими территориями
«Это воровство»: премьер Бельгии резко высказался о конфискации активов РФ
Удар ВСУ повредил больницу в Херсонской области
На Украине озвучили условия для проведения всеобщих выборов
Кадры доставки главной новогодней елки России в Кремль появились в Сети
Как вас обманывают с ОСАГО: составлен список самых опасных уловок аферистов
В Боливии задержали экс-главу государства
Лифт с двумя подростками сорвался в шахту и пробил трубу с кипятком
Судьи выбрали самую смешную фотографию дикой природы 2025 года
Находка британских археологов переписала историю использования огня
Студентам МГУ запретили приходить в вуз по одной причине
Марочко отреагировал на публикацию о первом погибшем на СВО британце
Жених для бессмертия и секса: зачем Шер и Мадонне такие молодые мужчины
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.