31 декабря 2025 в 18:51

Юрист раскрыл, как изменится переоформление водительских прав

Юрист Русяев: с 2026 года водительские права будут менять по старым правилам

Фото: Александр Сухов/РИА Новости
Российские водительские удостоверения, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года включительно, автоматически будут продлены на три года, рассказал RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Автопродление действует согласно постановлению правительства №353. Вносить изменения в документ или менять «пластик» не требуется.

Однако на права, срок которых заканчивается с 1 января 2026 года, эта льгота не распространяется: их необходимо менять в обычном порядке. При обращении за новым удостоверением ключевую роль играет медицинская справка формы 003-В/у. Если водитель предоставляет действующее заключение, выданное не более года назад, права оформляются на полный 10-летний срок.

Если справку не предоставлять, а основание замены «техническое» — например, утрата, повреждение документа или смена фамилии, — нередко выдают новое удостоверение со сроком, привязанным к прежним правам, без нового десятилетнего периода, — добавил Русяев.

С 1 сентября 2025 года стоимость госуслуги существенно выросла: пошлина за национальные права составляет 4 тыс. рублей, за биометрические нового поколения — 6 тыс. рублей, а за международные — 3,2 тыс. рублей. Юрист подчеркнул, что управление автомобилем с недействительным удостоверением вне рамок трехлетнего продления грозит штрафом от 5 до 15 тыс. рублей.

Ранее Минцифры предложило уравнять бумажные водительские права и соответствующий QR-код из «Госуслуг». Использование документов в электронном виде в случае принятия предложения будет добровольным.

