Юрист раскрыл, как изменится переоформление водительских прав

Российские водительские удостоверения, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года включительно, автоматически будут продлены на три года, рассказал RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Автопродление действует согласно постановлению правительства №353. Вносить изменения в документ или менять «пластик» не требуется.
Однако на права, срок которых заканчивается с 1 января 2026 года, эта льгота не распространяется: их необходимо менять в обычном порядке. При обращении за новым удостоверением ключевую роль играет медицинская справка формы 003-В/у. Если водитель предоставляет действующее заключение, выданное не более года назад, права оформляются на полный 10-летний срок.
Если справку не предоставлять, а основание замены «техническое» — например, утрата, повреждение документа или смена фамилии, — нередко выдают новое удостоверение со сроком, привязанным к прежним правам, без нового десятилетнего периода, — добавил Русяев.
С 1 сентября 2025 года стоимость госуслуги существенно выросла: пошлина за национальные права составляет 4 тыс. рублей, за биометрические нового поколения — 6 тыс. рублей, а за международные — 3,2 тыс. рублей. Юрист подчеркнул, что управление автомобилем с недействительным удостоверением вне рамок трехлетнего продления грозит штрафом от 5 до 15 тыс. рублей.
Ранее Минцифры предложило уравнять бумажные водительские права и соответствующий QR-код из «Госуслуг». Использование документов в электронном виде в случае принятия предложения будет добровольным.