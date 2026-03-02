Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 21:17

Израильские удары по Ливану унесли жизни 52 человек за сутки

Ливан Ливан Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press
Число жертв израильских авиаударов по различным районам Ливана в понедельник достигло 52 человек, еще 154 получили ранения, сообщается в отчете Центра чрезвычайных ситуаций при правительстве республики. Удары наносились с ночи 1 марта на понедельник.

Пятьдесят два погибших и 154 раненых в результате израильских авиаударов с ночи на понедельник, — говорится в документе.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что за атакой на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре стояли израильские военные, действовавшие под чужим флагом. По данным источника, ЦАХАЛ также готовит аналогичную диверсию в порту Фуджейра в ОАЭ.

До этого иранская баллистическая ракета попала по жилому району в Бейт-Шемеше, разрушив бомбоубежище. Жертвами удара стали восемь человек, на место прибыли около 30 машин скорой помощи и вертолеты для эвакуации пострадавших.

В свою очередь израильские военные нанесли удар по штаб-квартире иранского телевидения IRIB в центре Тегерана. Вещание временно прервалось, и в здании вспыхнул пожар. Однако телеканал все равно продолжил работу из резервных студий.

