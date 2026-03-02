Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 22:31

В ОАЭ подсчитали количество перехваченных иранских ракет

Минобороны ОАЭ: с начала конфликта ПВО уничтожила 161 ракету из Ирана

Тегеран, Иран — запуск дальнобойной ракеты «Нур» Тегеран, Иран — запуск дальнобойной ракеты «Нур» Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов с начала конфликта в регионе зафиксировали в воздушном пространстве 174 баллистических ракеты, запущенных Ираном, сообщило Минобороны страны. Из них 161 перехватили и уничтожили, еще 13 упали в море. Ни одна из ракет не достигла наземных целей в ОАЭ.

Системами ПВО страны были обнаружены 174 баллистические ракеты, запущенные Ираном <...> 161 ракета была сбита в воздушном пространстве ОАЭ, 13 упали в море,говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Иран использовал гиперзвуковые ракеты Fattah-2 и баллистические Qadr и Emad во время ответных ударов. Удары наносились по целям в Израиле и военным базам США на Ближнем Востоке.

Также атаке в Ормузском проливе подверглись нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов MKD Vyom в районе побережья Омана и судно Skylight под флагом Палау. Из-за этого в районе Ормузского пролива скопились нефтяные танкеры: более 150 судов ожидали входа из‑за приостановки движения.

До этого в МИД России заявляли, что Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договоре о нераспространении ядерного оружия.

